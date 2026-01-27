公股銀發年終！兆豐上看9個月 合庫估7個月

2月9日可換新鈔，大家最期待領年終獎金。（圖／東森新聞）





2月9日可換新鈔，大家最期待領年終獎金，今年公股銀「薪」情好，各行各業年終獎金行情陸續曝光，也關心新的一年調薪幅度！已上市的公股金控及銀行去年獲利豐厚，年增8.29%，所以今年年終很不錯，以去年估算，兆豐今年有望上看9個月、合庫銀行將近7個月水準，臺銀和土銀最高也有4.4個月，真的是名副其實的金飯碗。

金光閃閃金磚，年前公股行庫搶發，發財水，分享好財氣，就連員工也跟著發財啦，公股龍頭兆豐銀行，傳出年終最高8到9個月。

民眾：「有朋友在醫院上班，好像就是大概3個月左右，所以9個月真的超多的，很幸福。」

民眾：「我都不敢問，大家都很傷心，往年很難說，就要看公司生意怎麼樣。」

不只兆豐發錢不手軟，合庫銀行傳出，獎金也有將近7個月水準，至於臺灣銀行以及土地銀行，最高也有4.4個月，真的是名副其實的金飯碗。公股4金2銀，2025年全年獲利出爐，繳出漂亮成績單，6家合計賺進近1400億元，年增超過8%，刷新歷史新高紀錄。

隨著2025年獲利創下新高，各大銀行不僅年終獎金，預估將不低於去年，甚至還有可能更高，雖然國營銀行調薪已經脫離了公務員薪資調整機制，但由於去年獲利相當豐厚，2026年的平均調薪幅度，預計可達3%，至於如何為新的一年開運，從身邊小物開始，也許會是一個不錯選擇。

命理師劉智仁：「皮包可以去汰換，換成紅色、金色，黃色、茶色、褐色，這幾個顏色換了之後，相信對各位，2026年一年運勢，會有相當大提升。」

錢包可挑選，金色象徵聚集能量，穩定財務，黃色，則是金錢流通，與人際交流，紅色，有帶給人活力，與能量的意涵，茶色則是有助提升儲蓄運，為新的一年打開好運大門。

