公股銀行董總會議今召開 攸關2026房市死活全金融圈緊盯

今日財政部召開公股銀行董總會議，被視為央行動作前的最大線索，房市吹什麼風向即將見真章。圖／陳宏銘攝

財政部今（10）日召開公股銀行董總會議，因緊接著12月18日央行理監事會議，這場閉門會議成了觀察房市金融政策風向的重要前哨。市場都在看，房市管制會不會動、2026年房市會往哪走，金融圈全都高度關注。

財政部今（10）日下午將召開每季一次的公股銀行董總會議，由於聚焦房地產，格外引起關注。事實上，這場閉門會議的核心頗有「房市未來到底會往哪走？」之意，會中預計邀請台經院產經資料庫總監劉佩真，以「國內不動產市場景氣與展望變化之脈動」為題進行簡報，從實施第七波選擇性信用管制，資金水龍頭關緊一年後2025的景氣現況，到2026年房市可能的趨勢變化，一次講清楚。

這場會議之所以重要，是因為財政部長莊翠雲將親自參與，議程內容涵蓋回顧2025年房市狀況、並預測2026年房市景氣。房市與銀行放款高度連動，因此金融圈也對這次會議格外緊盯。

更關鍵的是12月18日央行即將召開理監事會議，全市場都在等，看央行會不會對房市管制「放寬」或「加碼」（多數人認為加碼機率不大）。因此，這場公股銀行董總會議就像是央行會議的「風向觀察站」，是政策動起來之前的前哨訊號。

預料劉佩真將在簡報中提到：2025年辦公大樓、廠辦熱，住宅的景氣則因為第七波選擇性信用管制，由前幾年的過熱變急凍，作出通盤觀察與數據說明，並且針對2026年的國內房地產市場進行趨勢分析。

至於，是否該對房市管制政策進行修正？簡報結束後，公股銀行董總們將交換意見，討論是否應向央行提出政策反饋。這也讓會議成為金融業提前透出「市場訊號」的重要場合。正因為這些討論可能影響央行的房市政策方向，外界今日全都緊盯會議內容，就是想知道冷到不行的房市下一步會怎麼走。



