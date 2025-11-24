公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

美國聯準會12月是否再次啟動降息，成為近期市場上的關注焦點，儘管降息與否出現分歧，不過，美元定存利率仍然存在優勢，國銀持續祭出美元高利定存方案，其中，公股銀行也推出短期美元優利定存專案，提供給民眾短期資金停泊的選項，利率最高3.77%。

合庫銀行自11月推出新一波美元定存優惠專案，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作1個月及3個月期優利定存，達3,000美元起存門檻後，可享定存年利率3.66%；達3萬美元門檻後即享定存年利率3.77%，個人戶與公司戶皆可透過行動網銀App、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

廣告 廣告

兆豐銀行則推出美元優利定存3個月期年利率最高3.75%、6個月期年利率最高3.55%，不過必須是「全額」以增額新資金開立，才可享有上述年利率；另外，華銀祭出1個月期最高年利率3.75%、彰銀3個月期最高年利率3.75%，但起存金額須達到10萬美元（含）以上。

臺銀則提供網路銀行（含臺銀行動+）辦理新台幣存款結購美元定期存款，且單筆定存達3,000美元以上的本行DBU個人戶，辦理3個月期美元定期存款，將按年利率3.718%固定計息；土銀臨櫃最低存額達5,000美元且屬於新資金，可享優惠利率1個月期年利率最高3.7%。

銀行主管指出，雖然目前處於聯準會降息周期循環，但降息時間點仍尚未明確化，市場上有人認為12月會降息、也有人認為明年才降，因此國銀此時的美元優利定存方案也給了客戶短期資金停泊，幫客戶鎖住固定高利率一段時間。

不過，也有銀行業者提醒，除了多方比較各家銀行利率外，由於專案天期不同，有的限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等，且往往未到期提前解約將不適用優惠利率，提醒客戶先以安排資金或評估運用情形後再行申辦。

截至今年9月底，八家公股銀行外匯存款餘額中，依舊由兆豐銀行1兆2,331億元居於首位，其次是臺灣銀行1兆1,056億元；第一銀行則以1兆615億元排第三；接著分別依序是華南銀行7,601億元、合庫銀行6,884億元、彰化銀行5,692億元、台企銀3,824億元、土地銀行2,558億元。

【看原文連結】

更多udn報導

陸怒火燒向台日交流 央視發文警告：軟骨頭媚日

旅館不准「女生單獨入住」逼半夜退房 網點1原因導致

36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病恐影響終身

蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光