公股銀首創！一銀iLEO信用卡「領券優惠」 回饋自由選

第一銀行推出「iLEO信用卡領券優惠專區」，是公股銀行首創，打造專屬回饋新體驗，只要當月消費3筆、單筆滿千元，於指定日透過 iLEO APP，即可自由選擇領券，享Uber乘車抵用券、星巴克消費10％回饋，或串流媒體及AI訂閱服務加碼5％回饋，還升級新增熱門網購及旅遊平台優惠，如momo購物網、Coupang酷澎、Klook、KKday等再享最高200元回饋。

一銀指出，經深入了解客戶需求，針對交通、咖啡、電商購物及旅遊等熱門消費類別，提供領券選項，實現「優惠切換、回饋由我定義」，讓卡友能依生活型態，自由挑選最適合的加碼優惠，更結合高回饋機制，海外與行動支付最高享13％，數位訂閱最高7％，新戶再享 2600元專屬好禮，全面滿足數位世代的消費需求。

卡友日常消費也能享受多重優惠，熱門電商、電信費、美食外送、國內旅行社與海外消費等皆享筆筆2％回饋；指定行動支付單筆滿千元及海外實體商店消費再加碼1％，最高可達3％回饋。此外，於國內五大電商消費，領券且登錄電商平台，單筆消費回饋率更高達7％。

一銀2025年創下海外簽帳年成長近五成的佳績，持續優化數位服務流程，提供快速開卡及一鍵綁定主流支付功能，並透過領券優惠專區，訴求逐步實現一站式數位生活體驗，讓金融服務融入日常。

