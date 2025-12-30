公股銀首家! 響應國健署政策 土地銀行全台148處據點設置「安心血壓站」

土地銀行為首家公股銀行於國內營業據點全面設置血壓站，提供更具即時性、便利性的血壓監測服務。土銀提供



為響應國民健康署政策並提升國人血壓管理意識，土地銀行今天宣布，已成為首家於國內全數148個營業據點全面設置「安心血壓站」的公股銀行，提供即時、便利的血壓量測服務，將健康照護延伸至金融服務場域，協助客戶、員工及社區民眾共同邁向健康生活。土地銀行表示，未來在追求穩健經營之餘，將持續深化ESG永續經營作為。

依衛生福利部統計，高血壓、高血糖及高血脂等「三高」慢性疾病，占我國十大死因約三成。土地銀行表示，此次響應國民健康署「722安心血壓站」政策，透過全台營業據點建構血壓守護網絡，確保量測設備、使用環境與操作說明符合標準，期盼將健康管理融入民眾日常生活，展現金融業深耕社會的永續影響力。

「722安心血壓站」是國民健康署與企業合作推動的免費血壓量測服務，旨在鼓勵民眾遵循「7（連續七天）2（早晚各一次）2（每次兩次取平均）」原則，透過便利的環境和AI工具，方便民眾準確監測血壓，提升國人血壓管理意識，預防高血壓相關疾病。

此外，土地銀行強調，員工照護為公司核心價值之一，除定期辦理職業安全衛生教育訓練，並落實「異常工作負荷預防」、「人因性危害預防」及「母性健康保護」等多項健康促進計畫，職場環境相關檢測亦達100%合格標準。今年已有89個營業據點通過國民健康署「職場健康促進自主評核」認證，總部大樓亦全面導入英國標準協會（BSI）之ISO 45001職業安全衛生管理系統。

在環境永續方面，土地銀行也響應環境部推動的「淨零綠生活」政策，提供環保、低碳的供餐及用餐環境，並推動綠色員工餐廳，取得環境部「綠色生活網」環保餐廳認證，兼顧氣候變遷、食品安全與循環經濟等議題，落實守護員工健康與降低環境衝擊的承諾。

