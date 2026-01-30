公股銀「年終9~14個月」他心動 過來人勸退：逃出來的不少





農曆年前，年終獎金向來是上班族最關心的話題之一。當不少人還在為「有沒有一個月」煩惱時，網路上卻陸續傳出公股銀行年終平均可領7到9個月，甚至最高上看14個月，讓不少人忍不住直呼羨慕，也開始懷疑：「金融業真的這麼爽嗎？」

隨著華航、高鐵等國營事業接連公布亮眼獎金數字，有網友整理相關新聞與資料後發現，公股銀行今年年終表現同樣不俗。其中，兆豐銀行傳出平均約9個月，表現好的員工甚至可達14個月，其餘如第一銀行、合作金庫、華南銀行等，也普遍落在7個月左右，讓原PO大感震撼。

廣告 廣告

該名網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己一直以為科技業才是薪資天花板，沒想到一查資料，銀行年終竟然如此可觀。他貼出各家公股銀行的年終預估表，搭配哭倒在地的表情符號，並好奇詢問「大家今年年終預估領多少？有沒有金融業的前輩可以出來證實一下，是不是真的這麼爽？」

▼網路上傳出公股銀行年終平均可領7到9個月，甚至最高上看14個月，讓不少人忍不住直呼羨慕。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，隨即引發大量討論。有網友先潑冷水指出，「最高（14個月），又不是每個人都可以領到」，也有人提醒，年終月數高，並不代表整體待遇一定優於其他產業。

▼有網友提醒年終月數高，並不代表整體待遇一定優於其他產業。（示意圖／取自Pexels）

不少實際在公股銀行工作的行員現身說法，坦言年終確實不差，但背後原因並不單純，「我在銀行裡面，大概4年八大官股，大概年終都有7個月左右，實話說，個人覺得年終高是因為底薪低，做4年了，底薪還領不到5萬」、「我進兆豐的，這幾年都領得像新聞寫得差不多，大概拿到8-11個月，但底薪調整幅度真的慢」，認為高年終某種程度上是用來補貼固定薪資偏低的結果。

也有第一線員工分享工作壓力，直言銀行櫃檯每天面對大量客戶，還要承受業績要求與內部層層管理，「你知道第一線行員的壓力嗎？一堆奧客、不食人間煙火的總行跟高官，我決定轉行到台積電」、「從公股逃出來的年輕人不少」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



公股銀派遣職 月薪33K該去？ 網勸三思：長期很虧

傳公股銀「刁難有房族」貸款要等4個月？ 地政士搖頭：沒那麼難了

靠台積電、鴻海大賺300萬！銀行妹霸氣離職：這邊5萬賺太慢