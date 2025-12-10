公股銀ATM防詐升級 領錢須脫安全帽口罩

公股銀行擬推進階版防詐！財政部10日邀集公股銀行董總召開例行性會議，財政部官員表示，會中財政部長莊翠雲指示為了防堵詐團車手，有民營銀行已導入「AI臉部偵測系統」，想要領錢須脫掉安全帽、口罩，才能夠在自動櫃員機（ATM）領取，未來公股銀行也將研議辦理，這部分將配合金管會法規處理機制，並各自研議調整系統辦理。

目前兆豐銀行已將部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識技術，只要在使用ATM時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，經系統辨識後，ATM就會發出警示音。

在全台擁有超過7千台ATM的中國信託，則預計在今年底前陸續導入逾500台具備AI智能辨識技術的ATM，透過AI影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化ATM防護機制。

官員指出，車手包得緊緊的，戴口罩與安全帽，不易辨識，為此希望透過修法等處理機制，搭配提升ATM防詐機制，進一步落實打詐政策。