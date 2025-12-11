公興土匪森活三部曲 帶領遊客沉浸式體驗阿里山新祕境
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】台18線 阿里山公路47.5公里處，有一個很有趣的地名「土匪山」，現在成為公興森態園區，位處海拔874公尺，佔地10.7公頃。是一座集結了生態、手作以及體驗的新秘境 。
公興土匪山森態園區探秘觀光體驗活動 ，帶領到訪的遊客進行沉浸式的深度體驗， 從動手洗山林甜品「阿里山愛玉」，許多民眾炎熱時，喜愛吃愛玉，但大多數人，沒有見過生產過程，來到公興森態園區，就可以親手做好吃的愛玉；親手摘樹葉、花朵當材料，再敲敲打打做植物拓染，以及機會難得的攀樹體驗 ，都讓來訪的遊客創造出獨一無二的森林回憶。
因為公興土匪山森態園區海拔高度已經來到八百多公尺，空氣清新又舒適 ，常有民眾組團來到公興森態園區，舉辦森態探秘·區域森活觀光活動，進行園區內沉浸式的森林深度體驗，而且團體人潮甚多。
阿里山土匪森活村總經理 蔡惠櫻表示，來到園區参與活動，就是帶領遊客進行深度的阿里山體驗 ，從自己動手DIY，製作森林甜品阿里山愛玉開始， 再進行敲敲打打創造獨一無二的植物拓染 並且也走進土匪山森林棧道 ，大口呼吸芬多精、負離子的森林療育 ，還有攀樹體驗。這裡攀樹有專門教練，指導從未爬過樹的男女老少遊客，順利平安爬上好幾公尺高的樹木上。在安全勿虞下，爬樹成為一個熱門，深受歡迎的戶外活動，並常帶給遊客驚喜中的歡樂。
阿里山公興土匪森活村董事劉志雄說，公興森態園區土匪森活村內就有著豐富的動植物生態， 每個月份都有不同的生態特色 ，包括4月油桐花開，4到7月螢火蟲和隨時可見的飛鼠及藍腹鷴（學名：Lophura swinhoii）是台灣特有種的珍貴保育類鳥類，會與您不期而遇。
另外也為遊客提供阿里山的深度體驗 ，包括景觀樹屋、觀景平台、土匪山森林棧道、品茗休憩區、遊客中心、農特產品展售區、公廁、DIY教室、貼心的殘障人士專用電梯等設施 歡迎各位遊客前來造訪公興森態園區 隨時都有不一樣的森林體驗，值得民眾親子同遊。
圖：台18線 阿里山公路47.5公里處，有一個很有趣的地名「土匪山」，現在成為公興森態園區，位處海拔874公尺，佔地10.7公頃。是阿里山區一座集結了生態、手作以及體驗的新秘境 。（記者吳瑞興攝）
