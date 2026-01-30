公舘長青食堂溫暖相伴 西螺鎮長關心長輩用餐情形

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】西螺鎮公舘社區長青食堂持續為在地長輩提供溫暖且穩定的用餐與交流空間，日前西螺鎮長廖秋萍特地前往關心長輩用餐情形，並致贈加菜金，實地了解食堂運作狀況。現場可見長輩們用餐安心、互動熱絡，氣氛溫馨融洽。

西螺鎮長廖秋萍特地前往關心長輩用餐情形，並致贈加菜金，實地了解食堂運作狀況。（翻攝自廖秋萍臉書）

廖秋萍表示，長青食堂的功能不僅在於提供餐食，更是長輩們日常生活的重要據點，讓長者有人陪伴、有固定去處，也能建立生活重心。從餐點品質、用餐環境到志工的細心服務，皆展現社區對高齡照顧的用心與投入。

廣告 廣告

長青食堂的功能不僅在於提供餐食，更是長輩們日常生活的重要據點，讓長者有人陪伴、有固定去處，也能建立生活重心。（翻攝自廖秋萍臉書）

鎮公所指出，增設長青食堂是鎮長長期推動的重要政策方向之一，期盼透過社區力量，讓更多長輩能在熟悉的生活圈中獲得穩定照顧與關懷。未來也將持續評估各社區需求，逐步拓展相關服務據點。

從餐點品質、用餐環境到志工的細心服務，皆展現社區對高齡照顧的用心與投入。（翻攝自廖秋萍臉書）

廖秋萍強調，照顧長輩不是口號，而是落實在日常生活中的實際行動。鎮公所將持續努力，打造讓長輩安心生活、家屬放心託付的友善環境，讓西螺成為高齡友善的宜居城鎮。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！