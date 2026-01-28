公衛照顧政策獲肯定 新北奪兩項SNQ國家品質標章

《圖說》新北失智友善與婦女藥癮服務雙獲SNQ標章肯定，市府團隊公私協力，共織健康守護網，衛生局長陳潤秋〈右四〉、長照處長林惠萍〈右二〉、社會局長李美珍〈左四〉於市政會議獻獎。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府推動多項以人為本的公共衛生與照顧政策，成果再獲國家級肯定。由新北市政府高齡長期照顧處推動的「平溪不老長智村」計畫，以及衛生局創全國之先的「婦女藥物濫用醫療支持服務」，雙雙榮獲第28屆SNQ國家品質標章，展現新北市在失智照護與藥癮母嬰安全領域的整合創新成果。

侯友宜市長今〈28〉日於市政會議接受衛生局長陳潤秋及團隊獻獎時表示，市府在推動不老長智村過程中，跳脫以機構為中心的照顧思維，以「整個社區即為照顧場域」作為核心，積極串聯在地商圈、雜貨店、餐飲店、社區發展協會、志工團體及宗教與文化據點，共同參與失智友善培力與行動，逐步形成社區支持環境，落實在地老化。

他指出，此外，新北市政府衛生局推動的「婦女藥物濫用醫療支持服務」為全國首創，整合醫療、心理與社會資源，攜手大台北39家醫療機構，從孕前評估、孕期照護到產後支持，提供藥癮孕產婦及其家庭全方位服務，有效降低毒品對母嬰健康的衝擊，面對藥癮者困境的挑戰，新北市串起網絡，定期集結各局處與民間團體研討，透過公私協力撐起受困家庭。

《圖說》點燃希望曙光，新北跨單位攜手合作，陪伴藥癮家庭走出困境、守護健康新生命。〈衛生局提供〉

還有，衛生局攜手社會局與大愛關懷協會，在初次家訪時藉由企業捐助的「愛兒包」作為暖心橋樑，不僅是實質的生活幫助，更是開啟後續輔導的契機，指引藥癮孕產婦連結復元資源，共織守護網，落實關懷不漏接。

侯友宜強調，SNQ國家品質標章不僅是對市府政策方向的肯定，更是對第一線同仁與民間夥伴長期投入的鼓勵。未來新北市將持續深化公私協力，擴大成功經驗，讓照顧服務更貼近民眾需求，守護市民全生命歷程的健康與安全。