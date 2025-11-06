公視主題之夜談失智症 長照員轉念把患者當導演

（中央社記者王心妤台北6日電）論壇實境秀「公視主題之夜SHOW」明天將播出日本NHK系列紀錄片「歡迎來到失智症的世界」，長照員小曾分享，她把失智症患者當作導演，每天都有新劇本，照顧者就是配合的演員。

根據製作單位資料，節目上播出的紀錄片從失智症患者視角出發，並由星座專家唐綺陽配音，她也透過配音感受到他們不同的認知。

長照員小曾表示，「失智症患者就是他世界的導演，他今天想要寫什麼樣的劇本，我們就是他最好配合的演員。」她的想法也被主持人鄧惠文稱讚。

街頭藝人陳萱羚與失智症父親同住，她表示，聽到父親說出新詞彙時會感到恐懼，不知道接下來會發生什麼情境。鄧惠文表示，「真正照顧失智症患者的人都有一種感受，就是今天又不知道冒出什麼怪。我本來那隻怪打得差不多了，不知道什麼時候又跳出一隻新的。」（編輯：張雅淨）1141106