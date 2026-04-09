公視僵局緣於政治溝通失靈 羅世宏：李遠應學李永得放下身段協商

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中正大學傳播系教授羅世宏8日在《上報》專欄再度針對第八屆公視董監事換屆僵局發聲，直指文化部長李遠應放下身段，向前任文化部長李永得學習，主動與在野黨團協商提名名單，方能打破延宕多時的僵局。他強調，當前困局並非制度失靈，而是政治溝通失能所致，若持續以對抗姿態處理，公視治理恐將持續空轉。

中正大學傳播系教授羅世宏呼籲文化部長李遠應向前任文化部長李永得學習，主動與在野黨團協商第八屆公視董監事提名名單（圖／文化部官網）

羅世宏指出，依《公共電視法》第十六條規定，董事任期屆滿前六個月即應啟動改聘程序，第七屆董事會任期原應於2024年11月底前完成提名，但文化部遲至2025年11月仍未提出完整名單，行政延宕已成為僵局的第一個關鍵原因。面對外界質疑「黑箱延宕」，李遠僅以「差一、兩人卡關」回應，顯示行政部門對制度時程缺乏應有重視。

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進一步觀察審查過程，羅世宏指出，2025年底首度召開審查會議時，行政院提名的14名董事候選人遭大幅否決，僅4人通過，甚至包含多名具高度專業聲望的人選亦未過關，顯示名單未取得跨黨派基本共識，已註定難以通過高門檻審查機制。

羅世宏分析，《公共電視法》第十三條規定，董監事須經審查委員三分之二同意才能通過，制度設計本身即隱含「跨黨派協商」的前提。如此高門檻並非偶然，而是立法者刻意要求提名名單須具備政治與社會多方接受度。若行政院未事先溝通，等同將衝突延後至審查階段，引發全面否決的結果。

對於媒體改造學社反對「政黨協商化」的主張，羅世宏則批評，此說法誤將法律未明文規定協商，解讀為不應協商，忽略制度運作的現實。他認為，法律條文的沉默不代表禁止，反而應從制度目的理解協商的必要性。

羅世宏並回顧2022年第七屆董監事換屆經驗指出，當時由李永得擔任文化部長，在第一波提名受阻後，並未升高政治對立，而是主動拜會在野黨團溝通，並於第二波提名中納入在野黨推薦人選。最終名單順利通過審查，成功終結長達957天的僵局。他強調，這正是制度運作的「務實典範」。

相較之下，李遠近期以「恐重返威權時代」形容協商主張，羅世宏認為，這種論述將原本可透過制度內協調解決的問題，推向意識形態對立，不僅無助解決問題，反而加劇僵局。他直言，「黨政軍退出媒體」並不代表政治完全排除，而是避免直接干預媒體運作；董監事提名本質上即為政治程序，關鍵在於是否以透明且可預期方式進行。

此外，羅世宏也指出，當前輿論過度將責任歸咎於要求協商的審查委員，卻忽略行政院在提名過程中未積極溝通的責任。他認為，提名權雖在行政院，但若缺乏跨黨派協調，實質上等同將衝突轉嫁給審查機制，導致制度運作失靈。他強調，李遠應調整策略，採取與李永得相同的務實作法，主動與在野黨團協商，並納入其推薦人選後再由行政院統一提名，這並非政治妥協，而是符合制度設計的運作邏輯，也是目前唯一可行的解方。

羅世宏最後指出，公視屬於全體國民，不應淪為朝野對抗工具。若媒改社持續以「回歸專業審議」等空洞口號迴避政治現實，僵局不會自然化解。唯有正視制度運作的現實與歷史形成的政治慣例，才可能為公視找到出路。

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