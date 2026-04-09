公視僵局緣於政治溝通失靈 羅世宏：李遠應學李永得放下身段協商
中正大學傳播系教授羅世宏8日在《上報》專欄再度針對第八屆公視董監事換屆僵局發聲，直指文化部長李遠應放下身段，向前任文化部長李永得學習，主動與在野黨團協商提名名單，方能打破延宕多時的僵局。他強調，當前困局並非制度失靈，而是政治溝通失能所致，若持續以對抗姿態處理，公視治理恐將持續空轉。
羅世宏指出，依《公共電視法》第十六條規定，董事任期屆滿前六個月即應啟動改聘程序，第七屆董事會任期原應於2024年11月底前完成提名，但文化部遲至2025年11月仍未提出完整名單，行政延宕已成為僵局的第一個關鍵原因。面對外界質疑「黑箱延宕」，李遠僅以「差一、兩人卡關」回應，顯示行政部門對制度時程缺乏應有重視。
進一步觀察審查過程，羅世宏指出，2025年底首度召開審查會議時，行政院提名的14名董事候選人遭大幅否決，僅4人通過，甚至包含多名具高度專業聲望的人選亦未過關，顯示名單未取得跨黨派基本共識，已註定難以通過高門檻審查機制。
羅世宏分析，《公共電視法》第十三條規定，董監事須經審查委員三分之二同意才能通過，制度設計本身即隱含「跨黨派協商」的前提。如此高門檻並非偶然，而是立法者刻意要求提名名單須具備政治與社會多方接受度。若行政院未事先溝通，等同將衝突延後至審查階段，引發全面否決的結果。
對於媒體改造學社反對「政黨協商化」的主張，羅世宏則批評，此說法誤將法律未明文規定協商，解讀為不應協商，忽略制度運作的現實。他認為，法律條文的沉默不代表禁止，反而應從制度目的理解協商的必要性。
羅世宏並回顧2022年第七屆董監事換屆經驗指出，當時由李永得擔任文化部長，在第一波提名受阻後，並未升高政治對立，而是主動拜會在野黨團溝通，並於第二波提名中納入在野黨推薦人選。最終名單順利通過審查，成功終結長達957天的僵局。他強調，這正是制度運作的「務實典範」。
相較之下，李遠近期以「恐重返威權時代」形容協商主張，羅世宏認為，這種論述將原本可透過制度內協調解決的問題，推向意識形態對立，不僅無助解決問題，反而加劇僵局。他直言，「黨政軍退出媒體」並不代表政治完全排除，而是避免直接干預媒體運作；董監事提名本質上即為政治程序，關鍵在於是否以透明且可預期方式進行。
此外，羅世宏也指出，當前輿論過度將責任歸咎於要求協商的審查委員，卻忽略行政院在提名過程中未積極溝通的責任。他認為，提名權雖在行政院，但若缺乏跨黨派協調，實質上等同將衝突轉嫁給審查機制，導致制度運作失靈。他強調，李遠應調整策略，採取與李永得相同的務實作法，主動與在野黨團協商，並納入其推薦人選後再由行政院統一提名，這並非政治妥協，而是符合制度設計的運作邏輯，也是目前唯一可行的解方。
羅世宏最後指出，公視屬於全體國民，不應淪為朝野對抗工具。若媒改社持續以「回歸專業審議」等空洞口號迴避政治現實，僵局不會自然化解。唯有正視制度運作的現實與歷史形成的政治慣例，才可能為公視找到出路。
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