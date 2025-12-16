公視台語台南部中心新聞直播啟用 讓南部故事從南部講起

「公視台語台南部新聞直播啟用典禮」十五日於高雄市立圖書館總館一樓戶外廣場盛大舉行，高市府副市長李懷仁受邀出席典禮；李懷仁誠意十足，全程以台語致詞，感謝公視自二○二三年起將資源與人才投注於高雄，讓南部的聲音與故事能夠從南部講起，對高雄、屏東、台南等南部縣市而言，是一件非常有意義的事情。(見圖)

公視台語台南部中心今(十六)日說明，該中心自二○二三年於高雄正式啟用以來，致力推動公廣集團影視技術與產業向南扎根，全新新聞攝影棚也於今年正式啟用，並首度將兩節新聞南移製播，落實「在地生產、在地發聲」的願景，進一步強化南部影視量能與人才培育，打造更均衡、多元的台灣媒體環境。

廣告 廣告

李懷仁表示，公視台語台南部中心自二○二三年於高雄正式啟用後，接下來即將在高雄製播新聞直播，如同活動主持人所言：「一個人可以走很快，一群人可以走得長久」，這正是國家支持公視最重要的價值所在；他感謝各界長期的支持，也強調高市府將全力支持台語台在南部製播新聞。

李懷仁也提到，高市府相當重視台語教育，今年九月於路竹區北嶺國小成立全國第一所台語實驗小學，他特別在開學第一週前往參觀，看到教室內師生以台語進行教學互動，令他深受感動；李懷仁強調，高市府將持續支持台語教育推動，也邀請社會各界一同響應、支持台語教育。