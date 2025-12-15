公視台語台南部新聞直播啟用 高雄發聲讓南部故事就地被看見

公視台語台南部新聞直播正式上線。公視台語台「南部新聞直播啟用典禮」15日在高雄市立圖書館總館一樓戶外廣場舉行，高雄市副市長李懷仁受邀出席並全程以台語致詞，感謝公視自2023年起將資源與人才投入高雄，讓南部的聲音與故事能夠從南部出發，對高雄、屏東、台南等縣市而言，別具時代意義。

↑圖說：李懷仁副市長率新聞局、文化局等參與公視台語台南部新聞直播啟用儀式。（圖片來源：公視台語台提供）

李懷仁表示，公視台語台南部中心自2023年在高雄啟用後，如今更進一步於南部製播新聞直播，象徵公共媒體深耕地方、落實媒體均衡發展的重要里程碑。他引用活動主持人所言「一個人可以走得快，一群人可以走得長久」，指出這正是國家持續支持公共電視的核心價值，也感謝各界長期力挺，並強調高雄市政府將全力支持台語台在南部持續製播新聞。

談及語言文化，李懷仁指出，高市府高度重視台語教育推動，今年9月於路竹區北嶺國小成立全國第一所台語實驗小學，他在開學首週親赴校園，看到師生以台語進行教學與互動，深受感動，也更加堅定市府持續支持母語教育的決心。他並呼籲社會各界共同響應，讓台語在生活與教育中持續扎根。

↑圖說：高雄市副市長李懷仁感謝公視投注資源在高雄，讓南部故事從南部講起。（圖片來源：公視台語台提供）

公視台語台南部中心表示，自2023年進駐高雄以來，積極推動公廣集團影視技術與產業向南布局，今年全新新聞攝影棚正式啟用，並首度將兩節新聞南移製播，實踐「在地生產、在地發聲」的理念。隨著新聞直播上線，不僅有助於提升南部影視製播能量，也將帶動在地人才培育，為台灣打造更均衡、多元的媒體環境。

