公視喊話政府加速新任董監事改組 曝最大危機「恐嚴重癱瘓7事」

公共電視台董事會去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速公視基金會第7屆董監事延任事宜。立法院會在今（16日）三讀通過《公共電視法》部分條文修正案，刪除原本允許公視董事在未及時改聘情況下「延長職務至新聘董事就任」的延任條款。公視稍早對此發出聲明，「有關公視已於去年此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業」。

公視聲明如下：

本屆董監事皆係經朝野政黨推薦的審查委員，以四分之三多數所通過。在任期間依法履行職責，推動公廣集團的發展；依法延任半年多的期間，亦克盡職責，不敢有所鬆懈。

儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。

基於國民付託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另方面亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。

