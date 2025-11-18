公視奪卓越新聞獎2獎項 東南亞語新聞獲社會公器獎【涉己新聞】

公視的東南亞語新聞從14件作品中脫穎而出，自2018年開播以來以3種語言服務百萬新住民，提供即時且可信的資訊，在重大事件中發揮重要角色，得到評審的一致認可；而公視的「財劃法吵什麼？」加入新聞創新元素，讓電視在敘事創新上做出努力。

本屆參賽作品總數高達771件，角逐17個獎項競爭激烈，評審也遺憾今（2025）年參賽件數只有2021年一半，反映出新聞界人力不足的問題。