公視審查委員人事異動 蕭旭岑請辭 國民黨改推許良源

國民黨副主席蕭旭岑原擔任第 8 屆公視董監事審查委員，不過蕭旭岑近日已表達請辭，國民黨團遂改推舉台灣民間反詐騙協會理事長許良源遞補。相關名單於 8 日送交立法院議事處，並列入 12 日立法院會報告事項，交由院會備查。

公共電視文化事業基金會第 7 屆董事、監察人任期已於今年 5 月 19 日屆滿。行政院函請立法院籌組新一屆董事、監察人審查委員會，負責審查並產生第 8 屆董事、監察人人選。行政院隨後函文立法院，請各黨團依席次比例推薦審查委員名單。

本屆審查委員會組成比例為國民黨團 7 人、民進黨團 7 人、民眾黨團 1 人。立法院議事處今年初彙整各黨團提報資料顯示，國民黨團原推薦名單包括馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民及蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌及蔡茂寅；民眾黨團則推舉杜聖聰擔任審查委員。

不過，國民黨團於 8 日函文立法院議事處指出，因原提名人選蕭旭岑已表達不再擔任審查委員，黨團依程序調整名單，改由許良源遞補。依公開資料，許良源現任台灣民間反詐騙協會理事長，長期投入反詐騙相關民間倡議。

立法院會 12 日進行報告事項時，已將國民黨團所提公視基金會第 8 屆董事、監察人審查委員異動名單列案備查，後續將依程序完成審查委員會組成，並展開相關審查作業。

