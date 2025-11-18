公視東南亞語新聞 獲卓越新聞獎社會公器獎

（中央社記者邱祖胤台北18日電）第24屆卓越新聞獎頒獎典禮今天在台北誠品生活松菸店表演廳舉行，公視新聞部東南亞語新聞長期為在台越南、泰國、印尼移工及新住民提供服務，獲得社會公器獎。

主辦單位卓越新聞獎基金會董事長蘇正平致詞表示，近期一些媒體捲入疑似新聞跟監的爭議，加深各界對媒體的不信任感。媒體跟整個社會一樣，偶爾會吹來一片烏雲，但有烏雲就有陽光，卓新獎就是要表揚這一年度在新聞工作上表現最好的一群工作者，讓大家為他們感到驕傲。

評審團主席王嵩音致詞表示，台灣新聞媒體正面臨巨大危機與挑戰，2025年牛津大學數位新聞報告顯示，台灣的媒體信任度只有30%，比2024年下降3個百分比，且遠低於全球民主國家的平均數。台灣媒體信任度的確是在下降，但更凸顯卓越新聞獎意義非凡。

王嵩音表示，本屆參賽作品總數高達771件，角逐17個獎項，競爭非常激烈，提供面向反映台灣社會所存在的問題，且非常重視社會少數與弱勢族群，突發新聞視角也能延伸到國外的重大事件現場。評審們也很遺憾發現今年參賽件數只有2021年的半數，反映新聞界人力不足的問題。

根據卓越新聞獎基金會提供資訊，「公視東南亞語新聞」自2018年開播以來，以3種語言服務百萬新住民，提供即時且可信的資訊，在重大事件中發揮重要角色，為亞洲先驅；推動的專題深入探討相關族群的權益，促進跨文化理解與社會對話，體現社會公器的價值與精神。

