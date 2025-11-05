公視水果奶奶進入校園宣導交通安全觀念

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府與公共電視合作，自113年起辦理校園巡迴宣導活動，藉由影音資源、互動共學，多元教學交通安全教育，寓教於樂，讓學生養成正確的交通安全觀念。縣長翁章梁(4)日前往朴子市大鄉國小與公視「水果奶奶」一起向孩子們宣導交通安全的重要性。



為宣導正確的交通安全觀念，縣府除積極推動114年交通安全月主題「車輛慢看停、行人安全行」及「停讓文化」的觀念外，在活動中，透過公視「妖果小學」交通安全短片、唱跳互動、有獎徵答等多元教學形式，希望孩子們在愉快的氛圍中學習交通安全知識。



公視這次帶著三隻大型人偶，以公視招牌兒童節目「水果冰淇淋」、「妖果小學」中和藹可親的水果奶奶及「妖果小學」中機靈可愛的庫倫和酷炫帥氣的嘎嘎，在主持人棉花糖姐姐及爆米花哥哥帶領下，這些大偶與翁縣長還有小朋友們一同唱跳、有趣的互動，讓現場氣氛相當熱絡，也將交通安全知識正確傳達給孩子們。



翁縣長在現場詢問小朋友們行走在路上還有騎車、開車分別要注意的交通安全要素，發現小朋友們雖然還不能駕車上路，但交通安全觀念已十分充實。



翁章梁指出，不論是行人或是騎車、開車，每個人都有路權，尊重他人路權並且禮讓他人，才能維持良好交通安全。



翁縣長表示，交通安全教育必須從小扎根，從小建立良好的交通觀念，進而養成習慣，並期望孩子能成為家庭中的交通安全小尖兵，提醒家人遵守交通規則，一起成為優質用路人。



縣府教育處也特別提醒，在乘坐機車時，務必養成佩戴安全帽的好習慣，遇到大型車輛尤其要離遠一點、避免大型車視野死角造成的危險。



114年系列宣導活動預計舉辦17場次，重點包括提醒家中爸媽、阿公阿嬤騎車務必戴上「安全帽」，開車時應「慢看停」，並呼籲行人應注意車輛的「視野死角」、「內輪差」等盲點，過馬路務必要「停看聽想」。