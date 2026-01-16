公視法三讀 刪除董事延任條款

藍、白不滿現行公視法存在董事「萬年延任」條款，因此提案刪除。立法院會今天(16日)經表決，儘管民進黨團反對，但藍、白仍挾人數優勢通過，修法後，確定刪除現行董事延任條款。

第7屆公視董監事人選在去年5月底任期屆滿，文化部隨即提名新一任董事，雖然立法院已於2023年5月底三讀修正「公共電視法」，放寬董監事選任門檻為2/3，但此波董事人選在去年底經公視董監事審查會討論後，新提名的14人僅4人通過，仍未達法定人數。

廣告 廣告

依據現行「公共電視法」規定，董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任為止。不過，民眾黨團、國民黨立委羅智強質疑現行公視法設置延長董事任期的規定，成為行政院與文化部刻意延宕公視董監事提名的巧門，因此各自提案修正公視法，刪除公視董事延任條款。

民眾黨團和羅智強所提的公視法修正草案於去年11月下旬經立法院會逕付二讀後交付協商，後來歷經朝野協商，有關刪除延任條款仍保留送院會處理。

立法院會16日開會處理公視法修正草案，廣泛討論階段，國民黨團書記長羅智強期盼修法通過後，文化部好好提出適任的董監事人選；民眾黨立委劉書彬說，刪除延任條款，才能終結萬年董事亂象；民進黨立委范雲則表示，公視董事不是肥缺，是沒有薪水的志工，但藍營不分青紅皂白杯葛優秀的文化人、傳播學者與企業家，沒有專業人士願意被提名後還被羞辱否決，藍白的提案顯然是要癱瘓公視董事會。

經表決，綠營人數不敵藍、白席次，通過藍、白共提的公視法修正草案，確定刪除現行董事延任條款。