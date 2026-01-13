公視法修正草案協商破局 藍白要求名單先徵詢在野

立法院13日由立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商「公視法修正草案」。（摘自國會頻道）

立法院13日由立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商「公視法修正草案」，立法院國民黨與民眾黨黨團都盼將公視董事任期有所規範，避免因行政院不提名，而讓現任董事無限期擔任下去，藍白也齊喊開大門走大路，董事名單應事先徵詢在野黨。文化部長李遠表達不認同，並強調審查委員已由政黨比例推派。民進黨立法院黨團也表示不認同。最終協商破局，全案送交院會處理。

第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，在野黨質疑行政院是刻意延宕提名，想讓原有董事會成員持續任職，因此提案修法「公共電視法修正草案」，將任期有所規範，不可無限延任。不過遭民進黨立委及其支持者轟是想「做掉公視」。

國民黨團書記長羅智強今於協商說，行政院延宕了快1年不提名，讓現在董監事理所當然繼續延任，原因就是有無限延任條款。直到在野黨提出修法，文化部才提出審查委員名單，如果沒有啟動修法，文化部就是一直擺爛。這次中選會名單提名就是好事，國會新民意是在野多數，人事提名就要尊重國會各政黨。

民眾黨副總召張啓楷也說，前總統蔡英文在提名董監事時，是有跟各政黨討論，要解決問題就要開大門走大路，徵詢在野，把人才提出來就解決了。現在的公視董事很無奈，因為沒有法律規定，只能一直延任，而政院一直拖延提名。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，公視的董事沒有薪水，只是志工，管理基金。新任董監事沒有產生前，由舊任管理基金有什麼問題？綠委范雲也說，過去董事過不了，是因為一直被審查會杯葛，而且幾乎都是藍營推派的審查委員，否決了人事。

李遠表示，公視董事並沒有領錢，都是在做志工，之前文化部提了14位名單，卻被刪掉10個，自己很快會提第2次名單，如果修法後，名單又被否決，公視員工將在內耗中度過。

李遠強調，人與人彼此不信任，也不相信制度時，被整到是所有員工。立法院依照黨團比例推派評議委員，已經代表立法院，如果連董事人選也要靠政治形態協調，那就變成政黨的手又深入台灣媒體最後一塊淨土。公視今年20週年，懇求大家不要啟動這樣的修法。

最終協商未有結論，韓國瑜表示，協商未有共識，院會處理時，廣泛討論各黨團推派一位發言，之後依黨團提案先後順序進行表決。而於本案已達冷凍期，最快16日院會就可以處理。

