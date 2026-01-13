公視法協商破局 李遠：問題非延任 而是提名不斷被推翻

繼2023年修《公視法》調降董監事審查門檻後，第8屆公視董監事改選依然難產，於是在野立委再度推動修法欲刪除「公視董監事延任條款」。立法院今(13日)召開黨團協商，國民黨立委羅智強表示修法是要避免文化部擺爛、不提新人選。文化部長李遠則指出，改選破局是因為國民黨推派的審查委員持續杯葛，14位有10位被否決，若此修法通過，恐讓公視面臨停擺困境。

2023年立法院曾修法將公視董監事的審查門檻從四分之三調降為三分之二，希望改善公視董監事長年改選困難導致延任的問題，不過，去(2025)年12月31日首次召開新一屆公視董監事會審查會議「仍然破局」，文化部提出的14名董事人選僅通過4位，未達11至15位的法定標準而改選失敗，第7屆公視董監事會從去年5月依法延任至今。

在野立委批評現行條文讓文化部怠於提名、導致「萬年董事會」，因此提案修改《公視法》第16條現行「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定。其中，民眾黨認為延任問題非常嚴重，阻礙重大決策，因此直接刪除第16條的延任條款；國民黨的版本雖維持原條文，但質疑文化部會因此「擺爛」，所以額外新增兩項「但書」，也就是文化部若「屆期前6個月未依規提名」或「審查否決後未於1個月內補提名」，前屆公視董監事會將不得延任。

對此，民進黨立委鐘佳濱提醒《財團法人法》也有董監事會延任條款，並非《公視法》獨有。文化部長李遠則憂心若取消延任條款，公視會面臨停擺困境，最慘的是員工權益會在內耗中被犧牲。他並認為目前問題不在於延任條款，而是每次人選都在審查過程中不斷被推翻，而這屆背負的是歷史共業。李遠說：『(原音)我承認是我的錯，我推不出來，可是我推不出來的原因就是歷史共業，沒有人願意在這個情況下被大家一直罵、一直刪掉。我很慶幸我終於提出一個名單，我自己覺得這個名單非常經得起考驗，有一半的組成是用原來的董監事繼任，因為原來的董監事是在3年前大家都共同贊成他做董監事的。結果各位知道，答案就是重演過去的悲劇，在最後一天我提出來，14個人被刪掉10個、只剩4個。』

關於提名人選，國民黨立委羅智強及民眾黨立委張啓楷皆質疑文化部事前未曾與各政黨討論，張啓楷以考試院、中選會的人事案為例，建議文化部提出第二次名單前先跟各界協商，審查應該會更加順利。李遠則說明公共電視的制度設計是由行政權提名、立法院依政黨比例推出「審查委員」審查，就是要回應當時「黨政軍退出媒體」的精神，「這些評議委員已經代表立法院」，若人選還要靠協調，形同「政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土」。

由於今天黨團協商未有共識，會議主席韓國瑜裁示送院會處理，屆時將由各黨派出一位委員發言、再進行表決。