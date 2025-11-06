公視爆董事標案爭議 在野開轟

公視董事王俊博，因個人公司得標公視標案，在公視董事會前一天以「利益迴避」請辭。（本報資料照片）

公視董監事提名遲未作業，以致傳出弊端。其中，董事王俊博以自家公司得標公視標案，董事會前一天才以「利益迴避」請辭。另也爆出公視挪用前年賸餘款支付去年與今年的海外新聞顧問費，在野立委批評公司治理螺絲掉滿地。對此，文化部表示，投標相關程序符合規定，經費部分已進行懲處。

公視董監事應在5月底全數卸任，但文化部延宕提名作業，舊班底持續運作。根據會議紀錄及公視網站，「公視+數位行銷暨品牌宣傳廣告委託專業服務案」為490萬元標案，採最有利標，最後由一帆數位科技公司得標，公司負責人王俊博亦為公視董事。巧的是，董事會8月21日召開，王在前一天以利益迴避請辭。

另公視《每日新聞》製作所聘5位海外新聞顧問費用，部分款項總計約142萬元，因核銷作業延誤，未能於關帳前完成結報，即便監察人認為提供勞務時間發生於今年，理應於今年的費用項目報支，但最後董事會仍同意用112年標案賸餘款支應。

藍委李彥秀表示，王俊博自行請辭，顯然非常清楚自家公司取得標案已違反利益迴避精神；至於挪用賸餘款則更離譜，監察人都已表明立場，董事會竟用多數暴力輾壓核銷的正常程序，公司治理螺絲掉滿地。

民眾黨團總召黃國昌表示，公視董事無視利益衝突迴避，正是民進黨把持公廣集團胡搞亂搞的縮影；對於文化部刻意擺爛、不依法提名新人事，黨團將追究行政責任，也將推動修法，不讓任滿董事自動延長。

公視昨證實確有董事辭任，表示該委託專業服務案依採購作業規定，經公開評選及充分評估，由一帆數位科技得標，後該公司發函聲明，王俊博是公視董事，基於利益迴避，王辭任公視董事。

文化部表示，公視稱董事公司投標一事，相關程序符合規定；至於國際影音平台經費部分，確實屬內部行政疏失，已進行懲處。有關董事會各項事宜，仍請公視依法辦理並妥適對外說明。