公視第8屆董事選任未達法定人數 文化部長李遠表達強烈遺憾 並向所有未能通過的候選人致上最深歉意

【記者蔡富丞/綜合報導】公共電視董、監事審查委員會（31）日進行第8屆董監事審查會議，審查結果共有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等4名董事，以及馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群等4名監察人通過，未達《公共電視法》法定門檻，無法組成第8屆董事會。文化部長李遠表示，他要公開向所有同意提名卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中1人為員工代表；置監察人3人至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉15名社會公正人士組成的審查委員會，經2/3以上同意通過選任，亦即今日審查會各候選人須獲得10票同意票。

廣告 廣告

對於今日未能順利組成第8屆董事會，李遠表示，此次獲提名人選皆在臺灣各領域具有高度社會聲望，願意以無給職為公共電視奉獻，但遺憾的是14位董事候選人只通過4位，不到3成，無法順利組成董事會，對於這些一一拜託同意候選的候選人感到非常不捨，也非常對不起他們，「我要公開向他們道歉」。

李遠指出，第8屆公視董監事會為公視法112年大幅度修法後的首次選任，同意門檻雖然由3/4降為2/3，行政院也為因應整體傳播產業發展脈動，以及國際公共媒體多元內容產製角色等，提出具公共性、專業性、國際性、公司治理專業的候選名單，「各候選人都是各領域專業的一時之選」。

但是，此次審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」，甚至包含非常認真用書面回答審查委員會的候選人都未能獲得同意，李遠認為，「今天的審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」。同時，現（第7）屆董事7人全數未能通過，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠強調，面對今日審查委員會的結果，除了拜託及懇請所有現任董、監事繼續協助公視運作，也將儘速向行政院報告，提出足額的候選人接受第2次審查。