公視節目開箱田尾熱門花園 愛花人暢談園藝之道

（中央社記者王寶兒台北9日電）彰化田尾有「花的故鄉」之稱，由愛花人謝丞傑與匡易打造的花園「香久園」，2023年開園即引起討論。公視節目「藝術很有事」第7季首集帶領觀眾走訪，並對比台日園藝之道。

公視今天發布新聞稿預告，「藝術很有事」首集「山聲花語」專輯以自然綠意與內在風景為主軸，包含2部短片，分別為「開箱香久園 春日限定花園」與「賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上」。

「開箱香久園 春日限定花園」短片帶領觀眾一窺需預約才能入園的香久園，並訪談謝丞傑與匡易，兩人自10歲時便愛上種花，進而走上花卉育種之路，他們也從中分享對於台、日公共園藝的觀察，解析日本花園中引人入勝的多層次美學，為愛花及種花同好提供專業的觀賞視角。

製作人徐蘊康分享，第7季節目也將持續拍攝藝文領域的重量級創作者，包含行為藝術家謝德慶在紐約Dia美術館的首次回顧展、持續發表新作的作家黃春明、獲得「美國國家圖書獎」翻譯文學獎的作家楊双子等。

「開箱香久園 春日限定花園」短片已於「藝術很有事」YouTube頻道上架；「藝術很有事」第7季將於10日起於公視頻道播出。（編輯：管中維）1150109