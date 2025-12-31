公視董事僅4人通過 董事會組成沒達標

▲公共電視文化事業基金會第8屆董事、監察人審查會議。（圖／截至文化部直播）

[NOWnews今日新聞] 公廣集團本屆董監事任期早在今年5月19日屆滿，但名單延遲許久，12月17日名單出爐，今（31）日舉行「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」，經歷3輪投票董事僅4人通過，未達組成門檻；而監察人有4人通過，尚未達上限，但達到規定下限。

除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，名單分別為14名董事候選人丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮（現任）、洪馨蘭（現任）、張杏如、陳湘琪（現任）、舒米恩‧魯碧（現任）、黃兆徽（現任）、廖嘉展（現任）、聞天祥、盧彥芬（現任）；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如（現任）、高文宏（現任）及劉啟群（現任）。

依《公共電視法》規定，提名名單送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」，出席專家包含擔任主席的吳永乾、羅國俊、黃世鑫、蕭新煌、翁秀琪、董保城、蘇正平、杜聖聰、張烽益等人。

李遠指出，董監事名單確實延宕，自己也在立法院因此被譴責，希望恩怨在這邊結束，可以順利選出董監事。蕭新煌委員認為本屆提名名單沒有明顯政黨偏好、女性比例過半，並且都具有媒體經驗，加上上一屆留任力高，凸顯傳承穩定意涵。然而，羅國俊委員則擔心本次提名名單70歲以上3位、60至69歲4位、50至59歲5位、40至49歲2位，對比剛三讀通過的青年基本法應該顧及青年參與，文化部提名忽略此部分。

第一輪中僅有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人當選；丁菱娟、汪兆謙、施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬未通過。監察人部分僅范瑞華未通過，其中馬天宗更是唯一全票通過。

後續第二輪、第三輪投跳中仍未改變結果，因此未達10名董事會門檻。黃世鑫表示，雖然委員都是社會公正人士，但因為受到政黨推舉，必須改變政治力介入，否則董監事名單恐怕永無寧日。

第8屆公視董事會是112年《公共電視法》修法後首次選任，雖然董監事審查比例從原有3/4降為2/3，雖然提名作業過程確實遭遇許多挑戰，文化部李遠日前說，提名過程相當不容易，本次名單包含7位董事及3位監察人，同時考慮傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者或企業組織經營者，亦有長年關注兒少、客家與原民等多元族群，以及移工、性別平權與永續發展等社會議題倡議者。

