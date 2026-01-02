公視董事審查僅4人通過！施振榮也被否決 律師曝無給職：被藍白羞辱

公視於去年底舉辦第8屆董監事審查會議，結果14位董事候選人只有4位通過，連現任董事、宏碁創辦人施振榮都造到否決。（本刊資料照）

公共電視於去年底進行第8屆董監事審查會議，結果14位董事候選人只有4位通過，而且現任7位董事遭「團滅」，當中包含宏碁創辦人施振榮。律師林智群傻眼表示，這些人都是文化產業的優秀人才，「哪裡綠了？」而且董事是「無給職」，只有開會時給車馬費而已，「沒拿什麼好處，為國家做事情，下場就是被藍白羞辱。」

行政院於去年12月中左右，公布公視第8屆董監事候選人，董事候選人包含丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬，當中共有7位現任董事（施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、舒米恩・魯碧、廖嘉展、盧彥芬）。

廣告 廣告

去年12月31日進行公視董監事審查會議，結果董事候選人只有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人通過，由於未達《公共電視法》法定門檻，無法組成第8屆董事會。文化部將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。

由於這次審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」，文化部長李遠也表達強烈遺憾，「審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難。」而7位現任董事遭否決，李遠反問「難道他們真的這麼不行嗎？」他認為此舉除了讓7人過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

律師林智群昨（1）日也於臉書po文談及此事，強調這些人都是文化產業的優秀人才，「哪裡綠了？」而且董事是「無給職」，只有開會時給車馬費而已。「沒拿什麼好處，為國家做事情，下場就是被藍白羞辱。」

更多鏡週刊報導

101跨年煙火雨霧中綻放！賈永婕憂被叫去立院 小S吐暖心2句話

王毅稱台灣回歸祖國80年 網傻眼嗆中共：建國才76年