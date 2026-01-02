公視董事審查「現任7董事團滅」施振榮遭否決！律師轟：藍白羞辱社會賢達

[Newtalk新聞] 第8屆公視董監事審查會議31日在文化部召開，經過三輪投票，董事僅4人通過，未達組成門檻，7名現任董事全數「團滅」，宏碁創辦人施振榮也遭否決。文化部長李遠表達強烈遺憾，並向未通過候選人致上最深歉意，直言「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」，律師林智群痛批藍白羞辱社會賢達。





公共電視董、監事審查委員會31日進行第8屆董監事審查會議，審查結果共有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等4名董事，以及馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群等4名監察人通過，未達《公共電視法》法定門檻，無法組成第8屆董事會。

文化部表示，依據「公共電視法」規定，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中1人為員工代表；置監察人3人至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉的15名社會公正人士組成審查委員會，經2/3以上同意通過選任，亦即今天的審查會各候選人須獲得10票同意票。





李遠表示，此次獲提名人選皆在台灣各領域具有高度社會聲望，願意以無給職為公共電視奉獻，但遺憾的是14位董事候選人只通過4位，不到3成，無法順利組成董事會，對於這些一一拜託同意候選的候選人感到非常不捨，也非常對不起他們，「我要公開向他們道歉」。





行政院提名14名董事候選人分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬。





14名候選人中的7名現任董事會成員，包括施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩・魯碧、黃兆徽、廖嘉展與盧彥芬，全部未獲通過。李遠表示，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻就全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」





林智群律師1日透過臉書感嘆，這些人都是文化產業的優秀人才，哪裡綠了？而且董事是「無給職」，只有開會時給車馬費而已。沒拿什麼好處，為國家做事情，下場就是被藍白羞辱。





林智群痛批，不管是大法官、NCC委員、公視董事，國民黨一直「靠北」民進黨提名人選很綠，不中立，「大家來看國民黨推薦的人選有多中立」，公視董事審查委員，國民黨推薦名單：





1.前旺旺中時副總裁兼中天電視董事長馬詠睿

2.聯合報系永續長羅國俊

3.前中天電視董事長潘祖蔭

4.曾任瀋陽市仲裁委員的吳永乾

5.馬英九文教基金會董事長廖元豪

6.國民黨前立委陳宜民

7.馬英九基金會執行長蕭旭岑。

