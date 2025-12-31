公視董事提名遭「無理由否決」 李遠向候選人道歉：未來更難找人

文化部長李遠感嘆，未來公視董監事名單會越來越難提名。資料照，李政龍攝



公共電視第8屆董監事審查會今（12/31）日進行，最終僅朱宗慶等4名董事通過，未達《公視法》組成董事會法定門檻。文化部長李遠會後表示，他要公開向未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，但也感嘆今日審查根本無法得知落選理由，未來只會更難找人。

公共電視第8屆董監事審查會終於在今（12/31）日舉行，董事候選人中僅包含朱宗慶等4人通過審查，包含宏碁集團創辦人施振榮、演員陳湘琪等7位第7屆董事皆被否決，最終通過人數未達組成董事會標準。

李遠會後表示，此次獲提名人選，皆在台灣各領域具有高度社會聲望，願意以無給職為公共電視奉獻，但遺憾的是只通過4位，不到3成，無法順利組成董事會，對於這些一一拜託同意候選的候選人感到非常不捨，也非常對不起他們，「我要公開向他們道歉」。

過去公視董監事審查，門檻為全體委員4分之3同意，超高門檻也讓董事會難產成為常態，直至2023年才修法降為3分之2門檻。對此李遠指出，此次為修法後首次選任，行政院也為因應整體傳播產業發展脈動，以及國際公共媒體多元內容產製角色等，提出具公共性、專業性、國際性、公司治理專業的候選名單，「各候選人都是各領域專業的一時之選」。

然而會中表決時，儘審查委員並未針對各候選人發表意見，最終卻僅通過4人，李遠無奈表示，此次根本無法得知為何落選，更無奈表示，「今天的審查會議全程直播，大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」，同時，身兼現任第7屆董事的7名候選人全數未能通過，「難道他們真的這麼不行嗎？」除他們過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠強調，面對今日審查結果，除了拜託及懇請所有現任董、監事繼續協助公視運作，也將儘速向行政院報告，提出足額的候選人接受第2次審查。

