公視董事會期滿未卸任 3董事發函行政院要求改組

公視第7屆董事已任期屆滿卻遲遲未進行新任董事決選。（資料照片）

公視基金會有鑑於社會各界對公廣集團董監事改組延宕之關切，今（21日）舉行董事會，通過郭力昕、黃兆徽及廖嘉展等三位董事之聯名提案，由董事會發文，敦促行政院依法加速公視基金會董監事換屆改組作業。

提案董事表示，公視第7屆董事會與董事會所任命的公廣集團一級主管，任期已屆滿且延任即將超過半年。據了解，文化部雖有徵詢新任董監事人選，但外界似乎感受不到此項作業及其進度，而招致輿論物議。現任董事會之延任期若過長，將不利於公廣集團之形象、營運與發展。為維護我國公廣制度得來不易之基礎與傳承，提議由本董事會發文行政院，敦促主事者加速進行下屆董監事改組作業，並適時向社會大眾告知目前工作進度以昭公信，同時也得以維護本屆董事會清譽。

廣告 廣告

經與會董事討論之後，一致通過決議，致函行政院，加速公視基金會董監事換屆改組作業。

基於公視基金會的制度化運作，以及公共電視法的立法精神，本會董事長胡元輝於董事會做成決議之前，亦於本月5日發布聲明，期盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成公視董監事的換屆改組作業。

更多中時新聞網報導

改革分流 家長團體籲 保留校事會議

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵

吳青峰人生沒計畫 只願媽媽吃好睡好