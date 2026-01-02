生活中心／林詠琪、陳泊翰、宮仲毅 台北報導

新一屆的公視董事會，確定無法成立，十四位董事候選人名單，多位傳播與文化界重量級人士，但卻只有四人通過票選，現任董事更是全數遭到否決，引發各界譁然，事實上當天就有審查委員，點出問題不在候選名單，而是政治介入審查委員組成。

歡慶打擊樂團，迎接四十歲生日，創辦人朱宗慶開心現身，表示能堅持夢想多年很難得，同樣不容易的，還有他日前通過審查當選公視董事，但可惜最後過關人數，沒達法定門檻，新董事會無法成立。

打擊樂團創辦人朱宗慶說：「那我很幸運的通過了這次的遴選，（對接下來第二次投票的結果樂觀？），只是一個董事候選人所以很抱歉，我沒有辦法來跟大家分享。」

這回行政院提出的14位候選人名單，都是傳播文化界人才，但卻只有四人通過，連德高望重的施振榮都落馬，甚至七名現任董事全遭否決，引發各界譁然，對此，有委員建議事前要多方協商名單，但也有委員點出，問題不在候選人，而是政治介入。

公視董事會組成受阻 遭質疑政治意識介入投票委員會

第八屆公視董監事審查會議於2025年12月31日舉行，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人通過門檻。（圖／截自文化部直播）

第8屆公視董事審查會議委員羅國俊（12.31）：「高門檻的情況之下，即使過半你也過不了，那這種情況之下，你就必須要事前，多元多方面的協商。」

第8屆公視董事審查會議委員黃世鑫（12.31）：「問題第一個，不在行政院所提的名單的問題上，沒有一個人對個別董事（候選人），有提出任何質疑的意見，問題出在我們審查會，我們審查會本身，自始就是政治力介入。」

負責投票的審查會，由政黨依比例推派，藍綠各7名、白營1名，綠營推薦傳播學權威翁秀琪、優質新聞發展協會理事長蘇正平等人，藍營名單則有聯合報系永續長羅國俊、前旺旺中時副總裁馬詠睿、前中天電視董事長潘祖蔭等人。不只擔心成了立院鬥爭縮影，向候選人的提問，也被質疑帶有意識形態。

公視董事會組成受阻 遭質疑政治意識介入投票委員會

文化部長李遠表示，要向所有同意提名卻未能通過的候選人表達最深的歉意。（圖／截自李遠臉書）第8屆公視董事審查會議委員黃世鑫（12.31）：「（提問包括）電視劇的話，如果文化大革命，出現毛主席萬歲的話，要不要刪除或打上馬賽克，這是匿名審查會，也不知道是誰提出來的，但是我們也要承擔部份的責任。」

文化部長李遠（12.31）：「恩恩怨怨，我希望今天是在我這邊結束，然後非常快樂地，選出一個董事會。」

開會前最後請託落空。文化部長李遠事後表示強烈遺憾，直呼是羞辱，也向候選人們致歉。新的一年，恩恩怨怨似乎沒有結束，公視董事會無法翻開新的一頁。

原文出處：公視董事會組成受阻 遭質疑政治意識介入投票委員會

