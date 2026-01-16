公視董事會聲明 盼行政院加速董監事換屆改組

（中央社記者王心妤台北16日電）立法院今天三讀通過「刪除公視董事延任條款」，加上董監名單審查一再受到杯葛，公視董事會今天表示，去年11月已公開聲明籲請行政院加速董監事換屆改組作業，立場至今未變。

公視董事會今天透過聲明表示，去年11月已公開聲明籲請行政院加速董監事換屆改組作業，立場至今未變，此屆董監事皆經朝野政黨推薦的審查委員，以4分之3多數通過，任期間依法履行職責並推動公廣集團發展，依法延任半年多期間亦克盡職責。

聲明指出，儘管所有董監事皆盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫無法遂行，不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止。

聲明中並提及，受影響的還包括一定金額以上之採購案需由董事長核准，另核發年終、績效獎金，各種政策性函文、報告及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅，以及金融機構往來，重要表單的核定等等，均皆無法執行。

聲明強調，基於國民所託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。（編輯：龍柏安）1150116