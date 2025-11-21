公視董事會通過提案 發函政院加速董監事換屆改組

（中央社記者洪素津台北21日電）公視發布新聞稿表示，有鑑於社會各界對公廣集團董監事改組延宕的關切，公視基金會在今天舉行的董事會中，通過郭力昕、黃兆徽及廖嘉展等3位董事聯名提案，由董事會發文，敦促行政院依法加速公視基金會董監事換屆改組作業。

新聞稿指出，提案董事表示，公視第7屆董事會與董事會所任命的公廣集團一級主管，任期已屆滿且延任即將超過半年。據了解，文化部雖有徵詢新任董監事人選，但外界似乎感受不到此項作業及其進度，而招致輿論物議。現任董事會之延任期若過長，將不利於公廣集團之形象、營運與發展。

新聞稿提到，為維護公廣制度得來不易之基礎與傳承，提議由該董事會發文行政院，敦促主事者加速進行下屆董監事改組作業，並適時向社會大眾告知目前工作進度以昭公信，同時也得以維護本屆董事會清譽。

經與會董事討論之後，一致通過決議，致函行政院，加速公視基金會董監事換屆改組作業。

新聞稿指出，基於公視基金會的制度化運作，以及公共電視法的立法精神，該會董事長胡元輝於董事會做成決議之前，也於5日發布聲明，期盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成公視董監事的換屆改組作業。

依據「公共電視法」規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。（編輯：黃名璽）1141121