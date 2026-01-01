生活中心／綜合報導

跨年夜文化部長李遠卻突然怒發長文，表達沮喪。原來第八屆公視董事任選結果，包括宏碁榮譽董事長在內7名現任董事全數團滅，14名被提名人中，只有朱宗慶、張杏如等4人闖關成功，其餘全數遭到否決，新任公視董事會依然無法組成。。李遠直呼，這不是羞辱，什麼才是羞辱！？

開票人員：「同意一票同意一票，不同意一票不同意一票。」

一張一張唱票，公視第八屆董事任選會議，開了4小時，最終結果，卻是，7名現任董事，全數團滅。

廣告 廣告





公視董事會7現任董團滅 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

就連企業大老，向來熱心藝文的宏碁榮譽董事長施振榮也中箭落馬（圖／民視新聞）





會議主席吳永乾：「施振榮候選人的投票結果，同意八票不同意七票，未通過。」

就連企業大老，向來熱心藝文的宏碁榮譽董事長施振榮也中箭落馬！行政院提名的14名董事候選人中，只有朱宗慶、張杏如等4人闖關成功，其餘全數，遭到否決。讓文化部長李遠，沮喪發文。直呼這不是羞辱，什麼才是羞辱。更說審查會議中，無法得知候選人為何落選，甚至連認真以書面逐一回覆審查委員問題的人，也照樣沒通過。用詞很重，就是因為，李遠擔心，這過程，將來會讓邀請董事候選人，變得更加困難。





公視董事會7現任董團滅 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

公視被提名人名單（圖／民視新聞）





立委（民）陳培瑜：「國民黨團在立法院的提案是，如果董事沒有辦法提名順利，那麼相關的現任董事，就沒有辦法繼續延任下去，也就是在立法院內，實質透過立法程序，癱瘓公視的董事會，讓所有人都不敢為，國家公共政策服務，不敢參與公共政策討論，讓所有的專業人士，在相關的場合當中受到侮辱，這不是政治羞辱，什麼是政治羞辱。」

立委也痛批，對此，文化部回應，會懇請所有現任董監事，繼續協助公視運作，也會盡速向行政院報告，提出足額的候選人，接受第二次審查。

原文出處：公視董事會7現任董團滅 李遠：這不是羞辱 什麼是羞辱？

更多民視新聞報導

真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」

雙城論壇甫落幕！中國突搞圍台軍演 沈伯洋氣炸：早提醒過蔣萬安

