公視董事首次審查會議「僅4人通過」 現任7名全遭團滅

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

文化部昨（31）日舉行第八屆公視董監事審查會議，歷經3輪投票，行政院提名的14名董事候選人中，僅包含朱宗慶等4名董事通過審查，7名現任董事竟全數遭否決「團滅」，其中王亞維拿到同意票13張、朱宗慶獲12張，皆以高票通過審查。

第8屆公視董監事首次審查會議，12月31日於文化部舉行。（圖／直播畫面）

由於公廣集團本屆董監事任期早在今年5月19日屆滿，但名單延遲至本月17日名單出爐；而行政院提名14名董事候選人分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；五名監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群，這份名單中包括7名現任董事及3名監察人。而投票第一輪中僅有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人當選，其餘丁菱娟、汪兆謙、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬未通過。監察人部分僅范瑞華未通過，其中馬天宗更是唯一全票通過。

據審查委員會議討論，取得8票同意票以上的候選人可進行2輪投票，因此施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬皆進入第二輪，但仍遭到否決；只差一票的洪馨蘭、黃兆徽進入第3輪投票，皆無法扭轉局面，因此未達10名董事會門檻。而通過的監察人則有，若谷股份有限公司董事長馬天宗、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製作高文宏、台大管理學院教授劉啟群。

對此，文化部長李遠對這結果表達強烈遺憾，並向未通過的候選人致上最深歉意。不過，李遠表示，「難道他們真的這麼不行嗎？」認為幾位董事過去曾為公視的貢獻被全部被否定，未來董事會的經驗將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

根據提名名單依公共電視法規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。今天共計出席12名審查委員:馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，三位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。

