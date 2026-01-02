公視董監事僅4人過關 資深媒體人：凸顯公共媒體治理問題 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

文化部日前提出公視第八屆董監事提名名單，經審議委員會表決，14名董事候選人僅4人通過，通過率明顯偏低。文化部長李遠事後形容審查結果「是一種羞辱」，對此發言，資深媒體人彭華幹投書媒體批評，與其聚焦投票結果本身，更值得檢視的，應是提名名單的結構、事前溝通是否充分，以及公視長期治理問題是否真正被正視。

「李遠，你羞辱的是自己！」彭華幹認為，公視近年在公共影響力與收視表現上的表現，與社會期待仍有明顯落差。特別是公廣集團旗下的國際串流平台Taiwan Plus，在高額投入下，始終未能建立穩定觀眾基礎。該平台自推出至今，累計投入經費已逾30億元，實際訂閱與觀看成效卻有限，相關經營績效與董事會監督責任，迄今仍未見完整檢討。

另外，此次董監事提名名單，也被質疑與政府近期政策方向出現落差。彭華幹指出，14位董事候選人中，未納入18至35歲的青年世代代表。立法院日前通過《青年基本法》，明確將「青年主流化」列為施政重點，並強調青年參與公共事務的重要性；然而，作為國家公共媒體核心治理結構的公視董事會，卻未見青年代表，與政策宣示形成對比。

此外，台灣已正式進入超高齡社會，65歲以上人口比例突破20%。高齡族群在公共資訊取得、防詐騙宣導等議題上，對公共媒體的依賴程度相對較高。但審查委員指出，從候選人書面資料中，對高齡議題的著墨相當有限。外界憂心，若董監事組成無法反映人口結構變化，公視未來在公共服務角色上的回應能力，恐將受到限制。

從審查結果觀察，全體候選人皆獲得7票以上支持，顯示審議並非針對個別人選的專業條件，而是在三分之二高門檻制度下，整體名單未能取得足夠共識。彭華幹認為，現行制度本就要求行政院與文化部在提名前進行充分溝通與協商，而非在人事案送出後，期待審查委員會照單全收，尤其本次14位董事候選人中，約有一半來自第七屆董事會。回顧第七屆任期，公視、華視及 Taiwan Plus 的經營與治理屢遭質疑，相關爭議尚未完全釐清，新一屆人事名單卻延續既有結構，也成為外界批評重點。

彭華幹呼籲，未來補提名單時，行政院與文化部應正視此次審查所反映的結構性問題，納入青年、新住民、客家及原住民等多元族群代表，並回應高齡社會對公共媒體的實際需求才是。

