公視董監事名單出爐！黃揚明起底她曾爆虐傭、丈夫涉背信 質疑：這種人選適合嗎？

​本屆公視董事提名已延宕將近1年，外界高度關注，何時才能完成提名作業？文化部今（17）日終於公布行政院提名的14名公視董事、5名監察人候選名單。對此，媒體人黃揚明細看名單，起底這名人選過往事蹟，不僅爆出虐傭案，配偶更曾涉背信遭判刑。黃揚明質疑，這樣的人選真的適合擔任公廣集團的董事嗎？

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11到15人，其中1人為員工代表；監察人3到5人，董事、監察人皆為無給職。除公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名14名董事候選人分別為：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

關於文化部公布行政院提名的14位公視董事候選人名單，黃揚明細看人選後發文表示，行政院今天公布的公視下屆董監事名單中，有位「張杏如」，是不是永豐金前董座何壽川的配偶呢？

黃揚明起底「張杏如」過往事蹟，根據報導指出，永豐餘集團總裁何壽川、張杏如夫婦，被控將2名菲律賓籍女移工，非法挪用為2人豪宅的幫傭，不但動輒嚴詞斥罵，限制行動，規定早餐只能喝咖啡並自購食物，中餐、晚餐以外時間不准吃零食，還常吃剩菜，剝削移工，違反人口販運條例，最終雖獲不起訴，不過引發外界高度討論。

苦勞網追蹤後續報導，事後曾遭虐的移工在離台返回菲律賓後，傳出永豐餘何家竟派人到菲律賓，密集三度登門拜訪，要求移工填寫問卷、拍攝翻供影片為自己「洗白」，讓移工不堪其擾。

而「張杏如」的丈夫為​永豐金控前董事長何壽川曾涉違法放貸給三寶集團等案，二審依違反證券交易法判處何壽川有期徒刑8年8月，日前發回更審。對此，黃揚明直言，​若真的是她，這人選真的適合擔任公廣集團的董事嗎？​

