公視董監事名單延宕挨酸 李遠：甄選過程艱辛仍努力

公共電視董事會任期已於5月31日屆滿，新任董監事名單至今尚未出爐，引發立法院關注。文化部長李遠今（5）日赴立法院教育及文化委員會備詢時坦言，甄選作業自去年11月啟動，至今仍未產出完整名單，對此深感抱歉，並強調延宕並沒有政治盤算。

李遠表示，外界對公廣集團董監事名單高度重視，名單必須兼顧族群、文化、性別與專業等多元代表性，但這次甄選過程並不順利。他舉例，曾徵詢一位人選，但對方婉拒參與，擔心會因此拖慢名單出爐時程，但會繼續努力。

國民黨立委林沛祥在質詢時提到，公廣集團董監事名單至今尚未提出任何人選，外界難免懷疑背後是否有政治盤算，「拖得越久，懷疑越多。」他建議可比照中選會委員產生方式，由行政院發函各黨團推薦名單，加速進程。

國民黨立委柯志恩質疑，是否卡在董事長人選尚未協調完成，導致整體名單停滯。國民黨立委萬美玲也提到，文化部先前稱有被徵詢人選覺得被羞辱，她認為僅因審查過程嚴格或時間較久就被形容為羞辱，言辭恐過重，但還是希望文化部趕緊完成，也多跟行政院溝通名單。

國民黨立委葉元之也說，歷任文化部長都沒有發生過這種情況，直言李遠上任就遇到這問題，「看來就是您的問題吧，但總不能癡癡等一個人吧，總不能等到答應為止，大家不能接受，給個deadline吧！」

對此，李遠回應，公廣集團是值得被尊敬的媒體，他願意將「羞辱」一詞修正為「痛苦」，表示甄選過程確實艱辛。目前名單僅剩1至2席待補，文化部會持續努力，盡快完成作業。

依《公共電視法》規定，公視董事會由11至15名董事及3至5名監察人組成。候選人名單須經各黨派依比例推舉的審查委員會審查，並獲全體委員3分之2以上同意後，方能聘任。李遠強調，文化部會秉持專業與中立原則，確保公廣集團能維持公共性與公信力，盡速完成新一屆董監事的產生程序。

