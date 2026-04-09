公視董監事審查卡關！8位審委聯名公開信向韓國瑜請辭 直指最大障礙就是文化部長李遠

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

公視董監事審查持續卡關，有8位審查委員直指文化部長李遠違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。委員痛批，先前已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見，遺憾的是，李遠對此置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。

8位審查委員直指文化部長李遠違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。（圖／國民黨團）

審查委員指出，公共電視屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性之確立，端賴治理機構內部權力之分散與制衡。所以公共電視法明定，公視董事及監察人之產生，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景之成員（第13條第3至5項）。為確保董事會及監察人之多元代表結構，公共電視法更進而由國會依政黨比例推薦組成之審查委員會，以及須經三分之二以上同意之高門檻審查機制（第13條第2項），用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能完備其功。

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審查委員也說，歷屆公視董事會之順利組成，係因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生；惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。

審查委員強調，我等認為此一次缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例，據此審議無功力之餘，審查任務自難期待有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責。

該聲明由審查委員吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰等8人共同署名。

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