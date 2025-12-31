公視董監事審查未達門檻 李遠向未通過候選人公開道歉

文化部長李遠。（本報資料照）

公共電視董、監事審查委員會今（31）日進行第8屆董監事審查會議，審查結果共有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等4名董事，以及馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群等4名監察人通過，未達《公共電視法》法定門檻，無法組成第8屆董事會。文化部長李遠表示，他要公開向所有同意提名卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。

文化部表示，依據《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中1人為員工代表；置監察人3人至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉15名社會公正人士組成的審查委員會，經2／3以上同意通過選任，亦即今日審查會各候選人須獲得10票同意票。

對於今日未能順利組成第8屆董事會，李遠表示，此次獲提名人選皆在台灣各領域具有高度社會聲望，願意以無給職為公共電視奉獻，但遺憾的是14位董事候選人只通過4位，不到3成，無法順利組成董事會，對於這些一一拜託同意候選的候選人感到非常不捨，也非常對不起他們，「我要公開向他們道歉」。

