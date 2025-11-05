公視董監事延宕 文化部長道歉

本屆公視董事會已在5月19日任期屆滿，但提名作業迄今卻延宕超過11個月，引起各界批評不斷。文化部長李遠5日出席立法院教文會備詢時，被問及此事，他坦言，董監事甄選作業在去年11月便啟動，過程確實不順利，人選還在挑，目前只差1、2人，不過他也為作業延宕表示道歉，強調沒有政治盤算。

國民黨立委林沛祥在質詢時提到，公廣集團董監事名單至今尚未提出任何人選，外界難免懷疑是否有政治盤算，他建議比照中選會委員產生方式，由行政院發函各黨團推薦名單，加速進程。

國民黨立委萬美玲提到，之前在公廣集團董監事人選過程中，文化部曾表示，被徵詢的人感覺到被羞辱，是否言之過重，希望文化部多與行政院溝通。國民黨立委葉元之也說，歷任文化部長都沒有發生過這種情況，直言李遠上任就遇到這問題，「總不能癡癡等一個人吧，給個deadline吧！」李遠回應，公廣集團是值得被尊敬的媒體，他願將「羞辱」一詞修正為「痛苦」，代表甄選過程極為艱辛。目前名單僅剩1至2席待補，文化部會盡快完成。

除公視董事會問題，中央社也受到關注。美國《時代雜誌》日前一篇由作者 Lyle Goldstein 所寫的專欄文章，將賴清德總統稱為「魯莽的領導人」，外交部隨後發表聲明抗議，但中央社引述外交部新聞稿後，稱報導未寫明是專家投書評論，便懲處相關人員，引起軒然大波。

中央社社長胡婉玲回應，4日已召開自律委員會，邀請多名外聘委員到社說明新聞倫理，尚未進入懲處階段。