公視董監事應立即總辭

拖延超過一年未決的公視董監事改選，再次陷入僵局，這已是20年來第三次的超過一年未解的董監事爭議；這次立法院更用法律規定來要求政府早點再提董監事名單，不能用提名沒過關、延任而變相留任，把責任再強化在執政黨身上。碰到公視朝野惡鬥，有媒體人建議，公視董監事應該總辭，不但維持參與公共媒體的風骨，僵局也很快可解。

持著要公視董監事總辭這看法的人有三個理由。第一，公視董監事這半年來已經發了兩次聲明，婉轉提醒當局，再來第三次如變總辭，時間剛好。其次，公視的僵局主要責任在執政者，如果這次朝野還不能先討論協商名單，只有公視內部反省才可能讓當局醒過來。第三，公視董監事如都自許為公共媒體的清流，這時候總辭，也能凸顯捍衛公共媒體獨立性的格調。更重要的，立法院修法已過，董監事會不必管執政者要如何抵制或再拖延，或不和在野先協商名單，應就是總辭表態。

立法院會上周五（16日）三讀通過《公共電視法》部分條文修正案，刪除原本允許公視董事在未及時改聘情況下「延長職務至新聘董事就任」的延任條款。國民黨、民眾黨共同提案，立法院以贊成59票、反對49票表決通過此案。

藍白陣營主張，現行《公共電視法》設有董事延任規定，導致行政部門若未及時提出新任董事名單，舊任董事即可無限期延任，這是制度性漏洞。國民黨團書記長羅智強指出，第7屆公視董監事任期已於去年5月19日屆滿，依法文化部應於前年11月底前提出新一屆名單完成改聘，但名單超過一年遲未送出，造成董事會長期延任。他認為，原本延任條款是為了協助「有心做事的政府」順利完成改聘，卻在實務上被濫用，淪為行政怠惰的保護傘。

民進黨團則反對修法，立委范雲指出，問題不在於延任制度本身，而在於董事提名屢遭立法院否決。她轉述文化部說法指出，公視董事並非「肥缺」，而是無給職的公共服務志工，藍白長期杯葛提名名單，讓優秀的文化人、企業家與傳播學者在審查過程中屢遭否決與羞辱，導致後續難以再找到願意承擔的人選。

當然，文化部如果不從，不是沒有相應對的辦法，例如到法院去申請暫時狀態，或是研究再提釋憲，都有拖延可能。但輿論希望公視董監事現在就總辭，其實是認為這樣才能給執政黨壓力，同時不受在野的影響，公視董監事既然自詡為公共價值的代表，面對朝野的不理性，或是不尊重公共媒體的獨立性，更應該勇於表態，留下混亂社會中值得肯定的風骨。（作者為資深媒體人）