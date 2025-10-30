公視董監事提名延宕 藍黨團批公然違法、刻意擺爛

羅智強批文化部延宕公視董監事提名擺爛。資料照 羅智強辦公室提供



國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、文化大學新聞系教授莊伯仲今（30日）召開記者會，質疑行政院、文化部延宕公視新任董監事提名作業超過十個月，是公然違法、刻意擺爛，意圖控制並癱瘓公視人事。

對此，行政院發言人李慧芝日前回應表示，公視董監事人選是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢作業，相關部會持續積極物色適合的人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，名單底定後盡速提出，提交公視董事、監察人審查委員會審查。

羅智強說，行政院與文化部公然違法、公器私用，企圖繼續掌控公視人事。林沛祥說，此舉知法、玩法、亂法，非行政疏失，而是刻意擺爛、行政怠惰，持續踐踏公視法，癱瘓公共媒體，該提名未提名。

莊伯仲表示，對於政府把《公共電視法》當塑膠表示遺憾，過去難產是因為審查過程、互卡選不出董監事，呼籲民進黨政府、文化部說明。

