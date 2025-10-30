公視董監事提名拖延快1年 文化部挨批有計畫政治擺爛

國民黨立委林沛祥（右起）、羅智強、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚30日舉行「公廣集團新任董監事提名擺爛！行政院、文化部公然違法！」記者會。（姚志平攝）

本屆公視董監事任期至2025年5月19日，但文化部迄今未提出新名單，已違反《公共電視法》，立法院國民黨團30日舉行記者會批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，是「有計畫的政治擺爛」，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。

依《公共電視法》第16條規定：「董事任期屆滿6個月前，應依第13條規定改聘之」；但國民黨團指出，截至昨日，行政院與文化部遲遲未提出董監事提名名單，已違反《公視法》規定。

立院國民黨團書記長羅智強炮轟，民進黨執政不會、擺爛最會，民進黨想壟斷媒體資源，只為政治盤算，黨團提出嚴厲譴責。

國民黨團首席副書記長林沛祥則批評，行政院、文化部應該立即停止違法行為，履行法律職責，提出第8屆公視董監事候選人名單，接受國會檢驗。

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，過往公廣集團董監事也曾有人事案難產，大都卡在審查過程，最後選不出董監事，第4屆董監事甚至因此延任3年，但莊伯仲希望文化部對外說明，今年1月19日已經公布15位按照政黨比例推派的審查委員名單，卻為何遲遲提不出董監事名單？也希望未來提出的董監事名單要客觀中立、具備專業、跨黨派人選。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則直言，外界質疑是否有政治力介入，要求等大罷免後才提名，請問文化部什麼時候啟動作業？另外，據他了解，文化部長李遠曾徵詢部分現任董監事續任意願，李遠必須公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件，避免政黨或部長個人喜好成為選任唯一標準。 文化部表示，將持續依《公共電視法》規定，努力邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選。對於依法繼續延任，並持續使公視穩定發展的現任董監事，文化部表達衷心感謝之意。