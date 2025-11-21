公視董監事改組卡關近半年 董事會罕見聯名提案施壓行政院：應依法加速、公開進度

【記者蔡富丞／臺北報導】公視基金會董監事換屆作業延宕近半年，外界質疑聲浪不斷。公視基金會21日召開董事會，通過郭力昕、黃兆徽、廖嘉展三位董事提出的聯名提案，決議由董事會正式發文行政院，要求主責機關「依法加速」換屆改組，並向社會公開進度，以維持公廣體系的公信力。

延任時間拉長 文化部徵詢進度成黑箱？

公視第7屆董事會與由其任命的公廣集團一級主管任期已於5月31日屆滿，但至今仍未改組。三位提案董事指出，文化部雖已啟動徵詢新任董監事人選，但外界完全感受不到任何實質進度，反而因資訊不透明，引來輿論側目。

他們直言，現任董事會延任時間若繼續拖長，不僅影響公廣集團形象與營運，也可能侵蝕公共媒體長年累積的制度信任，「不改組，比改組更傷害公廣」。

董事會一致通過 將致函行政院要求加速換屆

經討論後，公視董事會一致決議，正式致函行政院，呼籲盡速完成換屆作業，並適時公開相關程序與時間表，以回應社會期待。同時，也希望透過資訊透明，避免不必要的揣測與對立。

董事長胡元輝月初已先喊話：公共媒體不能承受長期真空

事實上，公視基金會董事長胡元輝本月5日已率先發布聲明，呼籲朝野應以公共媒體與民主政治的健全發展為念，儘快完成董監事改組。他強調，公廣制度得來不易，長期延宕將造成結構性傷害。

公視：為制度而提案，不涉政治立場

公視基金會強調，本次提出敦促改組的決議，並非針對任何政黨或個別人事，而是基於「制度化運作」與《公共電視法》立法精神，盼行政院能加快腳步，讓公廣集團回到穩定健全的治理結構，繼續推動公共媒體使命。

公視指出，透明、穩定、依法行政，是公共媒體能否維持獨立性與公信力的關鍵。此次決議，正是為了確保這條根基不被動搖。