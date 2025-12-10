公視董監事改組露曙光 李遠證實名單補齊將啟動審查

公視董監事改組延宕多時，文化部長李遠今（10日）赴立法院教育及文化委員會進行「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效與新媒體策略」專題報告時證實，文化部已於9日召開公視新任董監事審查委員會預備會議，提名名單「最後一人」已經補齊，待審查委員完整檢視後即可正式對外公布，並啟動公視董監事審查程序。

文化部長李遠。（中天新聞）

立委柯志恩質詢時詢問，公視董監事審查委員昨日舉行預備會議，是否代表董監事提名名單已經提出？李遠回應，舉行預備會議代表已啟動審查作業，名單「差不多了」、「隨時準備好」。他表示，預備會議中會討論舉行審查的時間，也代表提名名單「夠了、差不多了」，會在適當的時候公布所有名單，讓社會都看到。

李遠說明，公視董事改組自去年11月啟動徵選，外界關注名單延宕一事，預備會議已先就流程與程序溝通，名單已準備就緒，待下一階段審查委員會開會後即可正式公布名單並往下推動，希望順利完成第八屆公視董事會的組成。

國民黨立委柯志恩（左）、文化部長李遠（右）。（中天新聞）

在整體報告部分，李遠指出，公視、中央社、央廣等做為國家重要公共媒體，角色包括提供正確資訊、促進多元文化與向國際呈現台灣形象。文化部依法編列預算，並尊重3家法人獨立運作，3家皆在數位轉型與國際傳播加速布局，在內容上維持客觀、多元，也持續提升營運效率。

財務方面，李遠表示，公視基金會今年仍維持健康平衡，投入多項數位建設與節目製作。中央社及央廣近兩年受大環境影響呈現短絀，但皆以開源節流、強化授權與合作計畫方式維持穩定。他並提到，若預算持續遭刪減，將直接影響節目製作與內容量能，形成惡性循環。

立法院教育及文化委員會。（中天新聞）

針對立委關注《Taiwan Plus》今年節目時數減少，李遠回應，預算縮減逾兩億元，使製作量能受限。《Taiwan Plus》前期多依托委製與藝文內容採購，預算變動即會影響產量。多位委員也關注數位轉型成效，公視方面持續發展OTT「公視＋」與YouTube受眾服務，中央社在官網、影音與多語節目升級，央廣則以多語廣播、Podcast、短影音等專題強化國際觸及。

會中亦討論央廣資安事件後續。立委要求強化外部測試、權限管理與跨單位資安標準。央廣表示已提升資安至最高等級，並就涉案前員工採取紀律處分、刑事與民事求償，並調整預算與KPI評估方式，避免事件再度發生。

