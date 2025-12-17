公視董監名單出爐 拚12月31日審查過關

公視第8屆董事會提名已延宕將近1年，引起批評不斷，文化部終於在17日公布這屆14名董事、5名監察人候選名單。圖為公共電視大門外觀。（本報資料照片）

公視第8屆董事會提名已延宕將近1年，引起批評不斷，文化部終於在17日公布這屆14名董事、5名監察人候選名單，文化部長李遠也期盼，這份名單能獲得審查委員支持，並順利組成董事會。不過學者認為，當前朝野對立嚴重，且藍綠關係緊張，候選人能否在12月31日跨年夜審查會中獲得同意，情勢並不樂觀。

依據《公共電視法》規定，公視董事會設置董事11到15人，其中1人為員工代表，監察人則是3到5人，董事、監察人皆為無給職。

廣告 廣告

據文化部提供名單，除了公視基金會企業工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院提名的14名董事候選人，新舊各半，丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、張杏如、聞天祥為新提名董事候選人；施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、盧彥芬為續任。監察人候選人則有范瑞華、馬天宗為新提名人；馬秀如、高文宏及劉啟群為續任。

文化部指出，提名名單將依《公共電視法》規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉15位民間專家學者代表所組成的委員會審查。

李遠則表示，行政院在提名新任董監事候選人時，特別著重董事會組成及候選人具備多元與跨領域、文化與國際視野、創新思維、組織管理經驗等專長，盼發揮公廣集團的公共性與影響力。

公視董監事候選人終於出爐，但仍要經過審查會這關。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，公視董監事每次提名都免不了意識形態之爭，尤其現在朝野對立嚴重，藍綠關係很緊張，實在不看好審查能過關。