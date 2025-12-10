公視董監改組露曙光 文化部：名單確定將正式審查

公視新任董監事改組延宕多時，終於有新進度。文化部長李遠10日列席立法院教育及文化委員會，針對「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效與新媒體策略」進行專題報告。他在答詢時證實文化部已於昨日(9日)召開公視新任董監事審查委員會預備會議，就正式審查流程與相關程序先行溝通。

李遠表示，先前曾提到提名名單「還差最後一人」，目前已經補齊，待審查委員完整檢視後，文化部即可正式對外公布名單，下一步就是啟動公視董監事審查程序，希望順利完成第八屆公視董事會的組成。(編輯：鍾錦隆)