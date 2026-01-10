公視董監難產 學者盼文化部與在野多溝通

第8屆公視董監事審查會議於去年12月31日舉行，因董事人數未達法定門檻，導致公視董事會仍無法成立。（本報資料照片）

第8屆公視董監事審查會議於去年12月31日舉行，因董事人數未達法定門檻，導致公視董事會仍無法成立。有審查委員認為，這樣的局面讓執政黨稱心如意，因為賴政府的態度就是最好不要過，好讓第7屆董監事續掌公視與華視等公廣集團資源，此舉雖不違法，但政治觀感相當難看。傳播學者則呼籲文化部與在野黨好好溝通，才有利新任董監事通過。

公視第8屆董事會提名延宕將近1年，去年12月中旬文化部終於提出14名董事、5名監察人候選名單，不過審查會議僅通過4名董事與4名監事，仍未達10名董事門檻。值得注意的是，7名現任（第7任）董事全部沒過，文化部長李遠會後直言，「這不是羞辱，什麼才是羞辱」？

廣告 廣告

論及7名現任董事審查沒過，該名審查委員直言，賴政府的態度就是「吃定你不過最好」，如此現任董事長就能繼續撐著，並實質影響公廣集團資源配置，特別是華視的經營。而執政黨之所以這樣做，目的仍在掌握話語權，他以2024年公視播出罷免基隆市長謝國樑的專題報導為例，就是顯示公廣集團已成為執政黨的宣傳機器，「可以養很多人，變成你的喉舌」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚，過去也曾擔任過公視董、監事審查委員。他認為，這次文化部提出的董監事名單多人沒過關，首要原因在於現任董監事被質疑沒有發揮功能，才會導致像是英語頻道「TaiwanPlus」狀況百出，再來就是文化部沒與在野黨溝通，「民主時代都不跟立委溝通，希望人家照單全收，不能這樣」，呼籲李遠與文化部與在野黨好好協調，才有助新任董監事過關。

至於李遠拋出的汙辱說法，賴祥蔚認為，審查委員都認真審查與閱讀資料，哪個地方構成羞辱，最好提出具體舉證，且審查委員並非行政院的橡皮圖章，不能提了名單就照單通過。