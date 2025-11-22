公視「反正你也不睡覺」吳曉樂陳栢青傑尼深夜伴讀
（中央社記者邱祖胤台北22日電）公視全新讀書節目「反正你也不睡覺」本週正式上線，由作家吳曉樂、陳栢青與網路「哈哈台」主持人傑尼共同主持，在深夜時段陪伴青少年讀書。
吳曉樂接受中央社專訪表示，她經常跟高中生相處，知道很多人到晚上一兩點還在滑手機，卻愈滑愈苦悶，「希望這個節目可以創造出一個像是深夜圖書館的地方，讓大家隨時可以躲進去」。
傑尼表示，她有一段時間是聽著有聲書「歡樂三國志」入睡，希望「反正你也不睡覺」讓大家看了以後心情會感到平靜，隔天醒來還能記得一些片段，「搞不好哪一天學測或某個考試剛好考節目裡的內容」。
陳栢青表示，他覺得包括他在內的許多人都很努力要跟別人對齊，努力要跟別人連結，不能掉隊，「希望這個『不睡覺』的節目，會是一個不用對齊的時刻，讓大家享受一段很奢侈的孤獨時刻」。
吳曉樂說，她從沒有看過說書節目，就是沉浸在自己的讀書世界裡，當確定要做「反正你也不睡覺」這個節目，並擔任製作人，對她而言是莫大的挑戰，「有一件事我一直放在心上，就是我一定要讓別人覺得讀書的人很好玩，而不是苦大仇深、很難接近的一群人」。
首集節目介紹法國作家莎岡（Francoise Sagan）代表作「日安憂鬱」，描述17歲少女瑟西爾與「花花公子」父親相依為命，習慣父親身旁女伴來來去去，自己也流連在狂歡不羈的生活中，一切卻在父親再婚而產生巨變，瑟西爾的青春開始走調。
吳曉樂表示，「安娜常用教誨式的口吻跟主角說話，這件事讓人知道她是一個沒有青春的人，但不止如此，她還要去結束掉別人的青春」，「為什麼大人這麼喜歡跟小孩子說教，因為他們憎恨你還有青春這件事情」，
陳栢青表示，這本小說的誕生有點像「責任擔保書」，主角用一生的時間發現這件事是她「生命中無法承受之重」，一旦遇到這件事，青春就再也回不去了，「她用整個青春獻祭作為代價，然後變成了大人」。
「反正你也不睡覺」每週一、二晚間在「小公視」頻道播出，網路YouTube、Podcast每週二、五同步上架。（編輯：李亨山）1141122
